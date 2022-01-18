Москва, 18 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Против штамма коронавируса «Омикрон» эффективность вакцины «Спутник V» составляет 75%. Об этом 18 января заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине.

Vesti.ru Цитата из видео «Гинцбург: «Спутник V» ввели более чем 25 тысячам человек»

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«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «Омикрону», протективность составляет 75%», — сказал он.

Также Гинцбург указал, что при прохождении ревакцинации «Спутником Лайт» через полгода, защита от «Омикрона», по его словам, составляет 100%. При этом «Омикрона» директор НИЦ им. Гамалеи добавил, что в случае, если человек не проходил ревакцинацию, но прививался «Спутником V» полгода-год назад, защита составляет около 56−57%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в начале февраля может в России начаться снижение уровня заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон».