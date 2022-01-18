Москва, 18 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Уровень защиты вакцины «Спутник V» от штамма коронавируса «Омикрон» составляет 75%. Об этом на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «Омикрону», [её] протективность составляет 75%», — сказал Гинцбург.

При этом он отметил, что в случае, если через полгода после первого курса прививки человек ревакцинировался «Спутником Лайт», то уровень защиты составляет 100%, 100%, а если человек не ревакцинировался, но был привит «Спутником V» 6−12 месяцев назад, защита составляет порядка 56−57%.