Москва, 18 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Отношения России и ЕС, а также вопросы внешней политики и европейская безопасность — таковы темы визита в Москву заместителя верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Энрике Мора. Об этом Мора написал 18 января в своём микроблоге в Twitter.

IAEA Imagebank Энрике Мора

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Европейский политик отметил, что прибыл в Москву на переговоры с российскими коллегами. Двусторонние отношения между ЕС и Россией, вопросы внешней политики и архитектура европейской безопасности включены в повестку дня.

«Принципы, подтвержденные министрами иностранных дел ЕС в прошлую пятницу в Бресте, лежат в основе позиции сообщества», — добавил Мора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во французском Бресте прошла неформальная встреча министров обороны стран Евросоюза. По её итогам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррельзаявил, что ЕС внесёт собственные предложения в рамках проходящих дискуссий с участием России и США по архитектуре безопасности в Европе.

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