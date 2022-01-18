Москва, 18 января, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Госдуме уверены, что никакого отключения России от системы SWIFT не будет.

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

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"Никто нам ничего отключать не будет. Во-первых, «вторжение» на Украину готовится только в фантазиях ряда западных чиновников. Во-вторых, в торговле с Россией заинтересован сам Запад», — рассуждает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Вашингтоне не исключают возможность отключения российских банков от системы международных платежей SWIFT в качестве ответных мер при дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, заявил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США.