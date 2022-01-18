Москва, 18 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Советский и российский режиссер Алла Сурикова, которая ранее в легкой форме заболела коронавирусной инфекцией, сообщила 18 января, что ее собираются выписать из больницы.

Евгений Коваль Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого» Алла Сурикова

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

«Я чувствую себя нормально. Сегодня выписывают из больницы», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом ранее Сурикова рассказала, что новое заболевание у нее протекает в легкой форме и она параллельно проходит в больнице диспансеризацию.

Отметим, Алла Сурикова также является сценаристом и членом Союза кинематографистов РФ. Она известна по таким фильмам, как «Будьте моим мужем» (1981), «Ищите женщину» (1982), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) и др.