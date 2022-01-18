Брянск, 18 января, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Брянской области 18 января подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. Лаборатории проверили 3 880 тестов. Зарегистрировано восемь летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

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Всего в Брянской области коронавирус выявили у 99 404 жителей. Выписаны после лечения 94 880 человек, в том числе 72 — за истекшие сутки. В целом в регионе проведено 1 320 410 исследований на COVID-19.

От осложнений, вызванных инфекцией, в Брянской области скончались 3 090 пациентов.