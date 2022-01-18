Астана, 18 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Правительство Казахстана приняло план оперативных мер по стабилизации социально-экономической ситуации в стране после массовых беспорядков. Об этом 18 января сообщил на совещании премьер-министр республики Алихан Смаилов.

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«В первую очередь будет оказана помощь семьям погибших граждан и пострадавшим. Сотрудники силовых структур и органов гражданской защиты также обеспечиваются должной поддержкой государства», — сказал Смаилов.

Он сообщил, что физическим и юридическим лицам, пострадавшим в ходе погромов, предоставят отсрочку по выплатам кредитов до окончания режима чрезвычайного положения в регионах. Составлен реестр предприятий, пострадавших от мародеров.

Кроме того, до 1 февраля будут приостановлены налоговые и таможенные проверки. Планируется принять программу по повышению доходов населения, которая станет приоритетной для правительства.

Стоит отметить, что ущерб от массовых беспорядков, прошедших в Казахстане в январе, оценивается в размере 93,7 млрд тенге (свыше $215 млн).