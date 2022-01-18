Москва, 18 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Торговая активность 17 января на мировых рынках, включая нефтяной, была невысокой в связи с праздником в США. Тем не менее Brent удалось передвинуть максимумы до зоны $86,60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Dinheirovivo.pt Нефтедобыча

«Более того, сегодня, 18 января, покупатели активизировались, отправив котировки за пределы уровня $87 впервые более чем за семь лет.

Фьючерсы отметились на максимальных с октября 2014 года уровнях и уже находятся буквально в шаге от уровня $88.

Игнорируя восстановление добычи в Ливии, грядущую продажу резервов в Китае и укрепление доллара, который зализывает раны после недавних распродаж, нефть продолжает дорожать на перегретом рынке.

Трейдеры решили сфокусироваться на стороне предложения и делают ставки на ограниченную добычу в мире и при этом не опасаются, что «Омикрон» сильно ударит по глобальному спросу.

Также локально рынок черного золота поддерживает геополитика. Новый виток напряженности наблюдается на Ближнем Востоке, где хуситы ударили беспилотниками по ОАЭ. Эмираты, которые оставили за собой право нанести ответный удар, являются третьим по величине производителем ОПЕК.

Далее сегодня повлиять на динамику Brent может ежемесячный отчет ОПЕК с обновленными прогнозами. Оптимистичные оценки перспектив спроса могут подтолкнуть котировки к новым максимумам, особенно если конфликт на Ближнем Востоке не затихнет в ближайшее время.

Также трейдеры обратят внимание на еженедельную статистику по запасам нефти в США. Несмотря на перекупленность, при появлении свежих бычьих драйверов фьючерсы могут передвинуть многолетние вершины прежде чем перейдут в режим коррекции», — считает эксперт.

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