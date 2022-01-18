Москва, , 08:19 — REGNUM Торги по нефти 17 января закрылись повышением. Нефть марки Brent повысилась на 0,11%, до $86,54, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В первый день недели торги проходили спокойно на фоне закрытия бирж в США из-за национального праздника Дня Мартина Лютера Кинга.

В первой половине дня цена снижалась до $85,51. На американской сессии цена вернулась обратно к $86,60.

Сегодня, 18 января, ралли усилилось до отметки $87,51 на фоне сообщения от Bloomberg, что рост стоимости нефти вызван усилением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.

Восходящий тренд сохраняется на новостях и ослабления опасений по поводу влияния нового штамма коронавируса «Оомикрон» на спрос.

На этом фоне растет вероятность решения ОПЕК+ продолжать запланированное увеличение добычи. Покупатели нацелились на уровень $100 за баррель.

По тренду им легко двигаться вверх, срывая защитные стопы продавцов. На сегодня цель для покупателей $87,80.

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