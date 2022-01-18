Берлин, 18 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. По мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, в настоящее время являющегося руководителем организации «Атлантический мост», которая содействует развитию дружбы между Германией и США, ЕС и НАТО никогда не представляли из себя опасности для России. Такое мнение он высказал 18 января в интервью газете Der Tagesspiegel.

SPD Schleswig-Holstein Зигмар Габриэль

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«Расширение НАТО и ЕС на восток стало первой надежной архитектурой безопасности после Вестфальского мира. Ни НАТО, ни ЕС никогда не представляли угрозы для России», — сказал экс-глава МИД ФРГ.

Также Габриэль выступил с утверждением о том, что в новых государствах-членах НАТО якобы «не было размещено даже войск» альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военный объект на территории Великобритании 18 января проверят российские инспекторы.