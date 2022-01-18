Денвер, США, 18 января, 2022, 10:21 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил две шайбы. Также отличился форвард Кевин Фиала.

В составе «Колорадо» голы забили нападающие Микко Рантанен, Алекс Ньюхук и Натан Маккиннон. В серии буллитов Рантанен исполнил решающий бросок.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 53 очка. «Миннесота» идёт на пятом месте в Западной конференции с 47 очками.

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