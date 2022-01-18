Сент-Луис, США, , 10:11 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

«Сент-Луис Блюз» (сс) Sarah Connors

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв забил два гола и отдал две результативные передачи. Также отличились Райан О'Райлли и Брэйден Шенн, оформивший дубль. На счету Владимира Тарасенко один голевой пас.

У «Нэшвилла» шайбы забросили Райан Джохансен, Филип Форсберг и российский форвард Яков Тренин.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 51 очко. «Нэшвилл» идёт на третьем месте в Западной конференции с 51 очком.

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