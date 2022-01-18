Благовещенск, 18 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Амурской области в лечении больных, которые госпитализированы с COVID-19 в самый крупный стационар региона, задействованы более 1000 медработников. В ковидном госпитале находятся 435 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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Около половины попавших в больницу пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. В реанимации проходят лечение 39 человек, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены десять. Ситуацию осложняет то, что некоторым амурчанам с COVID-19 необходимо длительное лечение: были случаи, когда люди оставались в госпитале 114 и 135 дней.

«Каждая последующая волна новой коронавирусной инфекции протекает сложнее предыдущей. Четвёртая волна, вызванная дельта-штаммом, протекает с таким молниеносным течением, что пациенты в госпиталь поступали крайне тяжёлые, с большим объёмом поражения лёгких. Гораздо тяжелее переносят ковид не вакцинированные пациенты», — отметила главврач ковидного госпиталя по лечебной работе, пульмонолог Татьяна Орлова.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 10 по 16 января уровень заболеваемости COVID-19 в Амурской области вырос на 3,9%. За этот период заразились 1162 человека.