Варшава, 18 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда на текущей неделе встретится с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом 18 января передает пресс-служба польского лидера.

President.gov.ua Анджей Дуда и Владимир Зеленский

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Сообщается, что встреча будет посвящена обсуждению «возможной военной агрессии России против Украины».

"Ситуация серьезная и угроз больше, чем несколько недель назад», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и это не представляет ни для кого угрозы, в том числе для Украины, и не должно никого волновать.