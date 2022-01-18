Москва, 18 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Говорить о массовом удорожании кондитерских изделий в России на сегодняшний день оснований нет. Об этом 18 января заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ.

Pixabay.com Шоколадные конфеты

В ведомстве отметили, что, несмотря на существенное увеличение издержек из-за удорожания упаковки, тары, сырья, электроэнергии, логистики, транспортных услуг и других составляющих себестоимости, производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию за счёт оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности.

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«Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует», — подчеркнули в министерстве.

Также в Минсельхозе обратили внимание на то, что динамика цен на муку и яйца, благодаря принятым правительством РФ мерам, не превышала темпы инфляции. Так, по данным ведомства на 12 января, стоимость пшеничной муки у производителей за год выросла на 6,5%, яиц — на 7,7%.»На рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на определенные наименования продукции конкретных производителей», — пояснили в Минсельхозе РФ.

Напомним, ранее газета «Известия» сообщила, что производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля. Так, Mondelez (производит бренды Alpen Gold и Oreo) заявил об увеличении стоимости продукции до 19%, «Хлебпром» — до 23%, «Славянка» — до 18%, «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт») — до 18% и Ferrero (Raffaello и Kinder) — на 6%.

Кондитеры объяснили подорожание ростом издержек, в частности, ростом цен на упаковку и сырьё — муку, пальмовое масло и меланж.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года заместитель проректора по научной работе финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров заявил, что в России вполне реально 15-процентное подорожание молока, соков, масла и кондитерских изделий. Так он прокомментировал прогнозы о подорожании этих продуктов питания на 18−25% из-за действия концепции Расширенной ответственности производителей.

По его словам, необходимо тщательно мониторить результаты реализации концепции на каждом из этапов, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения на внутренних рынках.