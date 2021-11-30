Москва, , 17:00 — REGNUM В РФ вполне реально 15-процентное подорожание молока, соков, масла и кондитерских изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил заместитель проректора по научной работе финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров. Так он прокомментировал прогнозы о подорожании этих продуктов на 18−25% из-за действия концепции Расширенной ответственности производителей.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В настоящее время производители находятся на начальном этапе реализации новой концепции, и рынок еще не полностью адаптировался к новым условиям и реалиям, — сказал Лавров. — Вместе с тем увеличение своих издержек в связи с реализацией концепции производители продукции будут, безусловно, перекладывать в себестоимость конечной продукции, что, в свою очередь, приведет к росту цен. Я не думаю, что подорожание составит 18−25%, но общее подорожание в размере до 15% вполне реально. В том числе в зависимости от конкретного вида продукции и готовности отдельного производителя к нововведениям».

По его словам, необходимо тщательно мониторить результаты реализации концепции на каждом из этапов, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения на внутренних рынках.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в российской экономике есть проявления монополизма при формальном отсутствии монополий.

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