Москва, , 09:52 — REGNUM После задержания участников хакерской группы REvil банды хакеров в России могут затаиться или немного снизить накал атак. Такое мнение высказал руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев.

Хакер David Whelan

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При этом он подчеркнул, что кибепреступники от дальнейших атак не откажутся, и это, по словам эксперта, совершенно точно.

«Сейчас хакеры наверняка подождут, пока «осядет пыль», однако у банд нет единого центра управления, который говорит: «Стоп, больше не атакуем». Это — способ зарабатывания денег, поэтому всегда найдутся люди, готовые рисковать», — пояснил в беседе с РИА Новости Коростелев.

Он добавил, что если бизнесу и «будет полегче, то ненадолго».

Руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Олег Скулкин считает, что сложившаяся ситуация может негативно сказаться на российских компаниях — русскоязычные киберпреступники могут активнее их атаковать.

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В компании уточнили, что многие русскоязычные хакеры долгое время «не работали по России и СНГ», так как это было небезопасно, а теперь задержание REvil может их подстегнуть, поскольку после успешных международных операций, они могут забыть про негласные запреты.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января 2022 года сотрудники ФСБ по просьбе США задержали участников хакерской группы REvil. Их обвиняют в вымогательстве и масштабной кибератаке на американские компании. По местам из деятельности и жительства проведены обыски: были изъято 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов США и 20 автомобилей премиум-класса.

Восемь предполагаемых членов хакерской группировки REvil были арестованы по решению суда в Москве.