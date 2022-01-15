Москва, , 14:03 — REGNUM Еще трех участников группировки хакеров REvil, члены которой рассылали вирусы для вымогательства денег и ранее были задержаны ФСБ по обращению США, просят арестовать следователи. Об этом 15 января сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина.

«В суд поступили материалы об избрании в отношении Хансярова Р.А., Головачук М.А. и Заец А.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом 14 января суд арестовал еще двух предполагаемых соучастников указанной группировки хакеров А. Бессонова и Р. Муромского, им вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января представитель американской администрации заявила, что к взлому трубопроводной компании США Colonial Pipeline причастен один из задержанных в России ФСБ участников хакерской группы REvil.