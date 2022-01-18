Москва, 18 января, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В начале февраля может в России начаться снижение уровня заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон». Такое мнение 18 января высказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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Как отметил в беседе с «Известиями» вирусолог, из опыта таких стран, как США и Великобритания, следует, что темпы распространения новой разновидности SARS-CoV-2 доходят до пиковых значений в течение месяца и потом начинается спад.

«В нашей стране сейчас повышается заболеваемость. К началу февраля исполнится месяц, как мы находимся на подъеме. На опыте зарубежных «волн» мы видим, что месяц — это срок, к которому достигается максимум при «Омикроне». Скорее всего, в начале февраля заболеваемость в России пойдет на спад», — сказал он.

При этом Альтштейн отметил, что пока неизвестно, в течение какого периода названная инфекция будет сохраняться на достаточно высоком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетёсов высказался против заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в качестве «живой вакцины» от нового заболевания.