Варшава, 18 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Варшава «должна быть готова к военному вторжению России на Украину». Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

«Все последнее время Запад ведет переговоры с Россией на разных площадках, но стороны так и не смогли найти консенсус. Ситуация патовая, но надо быть готовым к тому, о чем говорит министр обороны Великобритании, что Россия на самом деле может в ближайшие дни совершить агрессивные действия в отношении Украины», — заявил Солох.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и это не представляет ни для кого угрозы, в том числе для Украины, и не должно никого волновать.