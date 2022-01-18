Москва, 18 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Против заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в качестве «живой вакцины» от нового заболевания высказался 18 января заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетёсов, его слова приводит RT.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Таким образом вирусолог прокомментировал заявления некоторых выступающих против вакцинации от COVID-19 о том, что можно заразиться новой разновидностью SARS-CoV-2 для того, чтобы перенести новое заболевание в легкой форме и получить антитела к коронавирусу.

«Вы знаете, пусть они сначала нормальной вакциной вакцинируются, а потом уже ставят на себе эксперименты. Просто Эйнштейн когда-то сказал, что есть две бесконечные вещи в этом мире — это Вселенная и человеческая глупость, но потом подумал и сказал, что насчёт Вселенной не очень уверен. Надо всё-таки разумнее себя вести», — сказал Нетёсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России разработана тест-система, призванная определять вируснейтрализующие антитела к разновидности коронавируса «Омикрон».