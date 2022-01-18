Ижевск, 18 января, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 18 января прививку от коронавируса сделали 676 617 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 529 030 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 807 жителей республики. 942 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 116 587 человек. За указанный период ревакцинировались 129 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 января в Удмуртии провели 2 354 377 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3187 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3572 исследований.

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