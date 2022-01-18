Ижевск, , 09:17 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 18 января провели 2 354 377 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Анализ на коронавирус в Китае Russian.news.cn

За минувшие сутки лаборатории республики провели 3187 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3572 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3462 человек.

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