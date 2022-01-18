Ижевск, 18 января, 2022, 09:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Денис Абрамов ИА REGNUM «Красная зона»

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Скончались 81-летний мужчина и женщины в возрасте 72 и 98 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3462 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 января в регионе выявили 209 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 184 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 80 631 случая. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 5789 жителей.

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