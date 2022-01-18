Астана, 18 января, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Казахстане семьи сотрудников полиции, погибших во время массовых беспорядков, получат единовременную компенсацию. Об этом 18 января сообщил на заседании правительства глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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Он рассказал, что от рук погромщиков погибли восемь сотрудников МВД. Их посмертно наградили Орденом Доблести. Также получили ранения и травмы — 2911 правоохранителей.

«Согласно закону, в случае гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей его семье выплачивается компенсация в размере денежного содержания за пять лет, а также на погребение — за три месяца», — сказал Тургумбаев.

Стоит отметить, что ситуация в Казахстане после беспорядков нормализовалась. Из республики выводят миротворцев ОДКБ. За последние сутки в Россию из Казахстана прибыло 40 военно-транспортных самолётов.