Магас, 18 января, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Ингушетии привиты от COVID-19 более 251 тыс. жителей. План по вакцинации выполнен на 88%, сообщила 17 января замминистра здравоохранения республики Амина Настаева. По её словам, ревакцинацию прошли уже 90,6% граждан, подлежащих повторной прививке.

Yarregion.ru Вакцинация

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«В соответствии с утвержденным планом, количество людей, подлежащих вакцинации против новой коронавирусной инфекции, составляет 285 635 человек», — цитирует заместителя министра пресс-служба правительства региона.

В Ингушетию поступило к настоящему времени 324 785 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. В республике создано 22 стационарных прививочных пункта и организована работа еще пяти мобильных пунктов. Действуют также десять выездных бригад вакцинации.

По данным минздрава на 17 января, число носителей коронавиурса в респубилке достигло 38 675 человек. Сумели справиться с болезнью 29 740 пациентов. Не удалось спасти врачам 490 человек. Это наименьший показатель среди всех субъектов СКФО.