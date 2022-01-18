Москва, 18 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» постепенно вытесняет штамм «Дельта» в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, по российским регионам он распространится примерно за две недели. Об этом заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал в опубликованном 18 января интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, сначала были страны, лидировавшие по распространению нового штамма, но теперь ввоз вируса из-за рубежа уже не ключевой источник. Штамм появился в популяции и распространяется внутри страны.

«От двух недель. Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли «омикрон», — ответил Горелов на вопрос о том, как быстро штамм распространится по регионам.

Он привел в пример Ростов-на-Дону, где мать и ребёнок одновременно заболели после заражения штаммом «Омикрон», хотя никуда не выезжали. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём.

Штамм «Дельта» позднее пришёл в восточные регионы России, поэтому сейчас «в европейской части одна ситуация, за Уралом — несколько иная». Роспотребнадзор постоянно отслеживает ситуацию, в каждом регионе есть «опорные точки», добавил эпидемиолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Горелов рассказал, что заражение штаммом «Омикрон» легче всего перенесут люди, недавно прошедшие вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19.

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