Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 17 января, по состоянию на 15:10 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,42%, до 85,7 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Добыча нефти в Каспийском море Penyulap

«Сегодня с утра котировки нефти уверенно росли, приблизившись ненадолго к октябрьским максимумам, но затем настрой на фиксацию прибыли взял верх.

Недельный рост котировок превысил 5%, и, естественно, часть спекулянтов предпочла не рисковать и обналичить этот рост. Тем не менее, и технически, и фундаментально нефть сохраняет неплохие шансы на продолжение своего четырёхнедельного ралли.

Холодная зима в США и новые исторические минимумы по запасам газа в европейских хранилищах способствуют росту спроса на углеводороды.

Одновременно с этим инвесторы всё больше утверждаются в мысли, что последствия распространения штамма «Омикрон» не будут очень негативными, напротив, на фоне роста заражений число госпитализаций и летальных исходов преимущественно снижается.

Это дает неплохие шансы на слом долгосрочного нисходящего тренда от 2008 года, к которому снова подошли цены.

Дополнительной поддержкой для нефти может быть жесткая взаимная риторика России и США — двух крупных поставщиков углеводородов, один из которых, к тому же, ещё и крупнейший потребитель», — пояснил эксперт.

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