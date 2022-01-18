Новосибирск, 18 января, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области при проведении ревакцинации от коронавируса особое внимание будет уделено тем, кто относится к приоритету первого уровня — учителям, врачам, соцработникам и пожилым людям. Об этом сообщили в правительстве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По словам заместителя министра здравоохранения области Елены Аксёновой, пока эпидситуация остаётся стабильной, но «с учётом новостей из других стран и ряда регионов Российской Федерации нужно быть готовыми к подъёму заболеваемости».

«Привитые обычно переносят инфекцию в лёгкой форме и очень редко требуют стационарного лечения. И второе, на что мы обращаем внимание — стали болеть коронавирусом граждане, которые прошли вакцинацию более шести месяцев назад и не ревакцинировались», — отметила Аксёнова.

По официальным данным, сейчас в Новосибирской области ежедневно от коронавируса прививают 10−12 тысяч человек.