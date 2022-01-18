Тегеран, 18 января, 2022, 08:08 — ИА Регнум. 17 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 095, причем 20 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 20 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 132 095 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 3163 новых случая заражения COVID-19, при этом 338 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 066 819 пациентов из общего числа 6 224 196 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 1313 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 60 350 685 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 53 195 312 человек на данный момент сделали повторную прививку.