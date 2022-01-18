Токио, 18 января, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси подтвердил неизменность позиции Токио, согласно которой южная часть Курильских островов, принадлежащих России, должна быть возвращена под юрисдикцию Японии. Об этом он заявил 18 января в ходе пресс-конференции.

Mofa.go.jp Ёсимаса Хаяси

Ёсимаса Хаяси «На четыре северных острова распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса».

Заявление Хаяси является реакцией на слова главы МИД России Сергея Лаврова, отметившего на пресс-конференции в Москве, что Япония до настоящего времени не признала итоги Второй мировой войны в контексте Курильских островов. В связи с чем Токио постоянно демонстрирует своё недовольство посещениями островов Южно-Курильской гряды российскими официальными лицами и военными.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 14 января заявил, что российскую сторону в числе прочего беспокоит угроза возможного размещения в Японии американских ракет средней и меньшей дальности.

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