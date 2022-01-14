Москва, , 14:10 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшие 2−3 месяца может посетить с визитом Японию. Об этом он заявил 14 января на пресс-конференции в Москве.

Сергей Лавров Mid.ru

По его словам, Москва выступает за более предметный, открытый диалог с Токио, нацеленный именно на продвижение российско-японского партнерства, не делая его заложником отношений Японии с его ближайшими союзниками.

«А визит состоится обязательно. Мы сейчас согласовываем план. Я думаю, что в ближайшие пару-тройку месяцев мы такие даты найдем», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре японский посол в Москве Тоехиса Кодзуки заявил, что в настоящее время график очных встреч министров иностранных дел России и Японии еще не определен.

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