Подгорица, 17 января, 2022, 22:59 — ИА Регнум. За последние сутки от последствий ковида в Черногории скончались пять человек, зарегистрировано 1116 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения. Среди умерших самому молодому было 75, а самому старшему 88 лет.

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Доля новых положительных случаев в общем числе протестированных на 16.01.2022 . составила 37,24%.

Общее число смертей, связанных с инфекцией COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 2479. Число активных случаев в стране составляет 12 933.