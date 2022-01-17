Москва, 17 января, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Перечень противопоказаний к прививке от коронавирусной инфекции опубликован 17 января на официальном интернет-портале правовой информации. Перечень содержится в приказе министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Николай Хижняк ИА REGNUM Первичный осмотр терапевтом в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

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Противопоказаниями, установленными бессрочно, являются гиперчувствительность к веществам, входящим в состав иммунобиологического лекарственного препарата вакцины, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, тяжёлые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжёлые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 °C, гиперемия или отёк в месте инфекции) на предыдущее введение вакцины или любого из её компонентов.

К противопоказаниям, устанавливаемым на определённый срок, относятся острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжёлой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний. Противопоказание устанавливается на период острого заболевания или обострения и на две — четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.

Также определённое время действуют такие противопоказания, как острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в лёгкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.

Также противопоказаниями являются злокачественные новообразования — для ряда препаратов: «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак». Беременность и период грудного вскармливания, недостижение возраста 18 лет, возраст старше 60 лет — препараты перечислены.