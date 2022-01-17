Госдума открывает весеннюю сессию
Москва, 18 января, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 18 января, состоится первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы, сообщает ИА REGNUM.
Ожидается, что заседание торжественно откроет спикер Госдумы Вячеслав Володин, на актуальные темы выступят лидеры думских фракций.
В планах парламентариев обсудить ряд законопроектов. Во втором чтении предстоит рассмотреть законопроект о пожизненном сроке для педофилов, инициатива была доработана. Ранее сообщалось, что нижняя палата парламента готова принять закон в итоговом, третьем чтении в январе.
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Ряд законопроектов Госдума рассмотрит в первом чтении. В частности, речь идет о налоговых льготах для организаций, зарегистрированных на Курилах, а также об изменении подхода к определению долговой нагрузки муниципалитетов и регионов.
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Также депутатам в первом чтении предстоит обсудить законопроект об ограничении рекламы детского питания и о праве отцов-одиночек на материнский капитал.