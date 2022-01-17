Москва, 18 января, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 18 января, состоится первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Ожидается, что заседание торжественно откроет спикер Госдумы Вячеслав Володин, на актуальные темы выступят лидеры думских фракций.

В планах парламентариев обсудить ряд законопроектов. Во втором чтении предстоит рассмотреть законопроект о пожизненном сроке для педофилов, инициатива была доработана. Ранее сообщалось, что нижняя палата парламента готова принять закон в итоговом, третьем чтении в январе.

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Ряд законопроектов Госдума рассмотрит в первом чтении. В частности, речь идет о налоговых льготах для организаций, зарегистрированных на Курилах, а также об изменении подхода к определению долговой нагрузки муниципалитетов и регионов.

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Также депутатам в первом чтении предстоит обсудить законопроект об ограничении рекламы детского питания и о праве отцов-одиночек на материнский капитал.