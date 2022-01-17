Москва, , 20:05 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправку, в соответствии с которой пожизненное заключение будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Сейчас пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет.

Поправкой предлагается это ограничение исключить, распространив действие статьи на всех детей в возрасте до 18 лет.

В декабре 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов. Согласно приятой редакции, возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы распространяется на случаи совершения преступлений в отношении несовершеннолетних (не достигших 18 лет), в том числе старше четырнадцати лет, в случае совершения такого преступления лицом, ранее судимым за подобное деяние.

Также действие указанных норм распространяется на случаи, когда подобные преступления совершаются в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное деяние сопряженно с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

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