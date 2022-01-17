Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 18:57 — ИА Регнум. В Петербурге всё готово для начала вакцинации подростков от коронавирусной инфекции, осталось дождаться поступления в город вакцины «Спутник М», рассчитанной на несовершеннолетних от 12 до 17 лет. Об этом заявил 17 января губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По его словам, спрос на эту вакцину обеспечат учащиеся выпускных классов петербургских школ и других средних учебных заведений, которые хотят обезопасить себя от угрозы заболевания накануне поступления в вузы.

«В детских поликлиниках оборудованы специальные кабинеты для вакцинации подростков. Будем готовы начать её, как только в город поступит первая партия новой вакцины для подростков «Спутник М». Отмечу, что вакцинация подростков будет добровольной», — сказал Беглов в своем радиообращении к горожанам.

Губернатор подчеркнул, что вакцинация подростков будет добровольной.

«Есть спрос на прививку со стороны учеников выпускных классов и их родителей. Они хотят минимизировать риски в год поступления. У них будет такая возможность», — добавил Александр Беглов.

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Отметим, что детская вакцина, как и взрослая «Спутник V», состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Регистрационное удостоверение вакцины ля подростков «Спутник M» действует пять лет — до 24 ноября 2026 года.