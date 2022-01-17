Москва, 17 января, 2022, 18:44 — ИА Регнум. ОДКБ сыграла важную роль в умиротворении Казахстана и недопущении хаоса. Об этом 17 января ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наукАлександр Дудчак.

ОДКБ

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«Некоторые уважаемые эксперты говорят, что «ОДКБ защищала интересы крупных западных корпораций». Сложно с этим согласиться», — заявил эксперт.

По мнению политолога, ОДКБ выполнила свою миссию, показала свои возможности быстро и эффективно реагировать на угрозы.

Хаотизация могла быть выгодна и Западу, который и в таких условиях находит возможность получения прибыли из страны, находящейся в состоянии гражданской войны, «управляемого хаоса», считает Дудчак.

Эксперт уверен, что там, куда приходят американцы, они остаются — чтобы выкачать все ресурсы.

«Страну разрывают на части, вычленяют наиболее ресурсно ценные территории, и из нее выкачивают углеводороды, редкие металлы и пр., а остальную территорию «снимают с баланса» вместе с населением, на которые уже не распределяются доходы от экспорта ресурсов», — полагает Дудчак.

Запад умеет получать для себя выгоду в условиях хаоса и нестабильности, считает политолог. По мнению Дудчака, это показывает опыт Ливии, Ирака, Судана — с отделением южной его части. Это происходит сейчас в Сирии, где американцы контролируют важнейшее месторождение нефти и грабят страну.

«Казахстан обладает 40% добычи урана в мире, и это обеспечивает его проблемами, если власть будет недостаточно тверда», — подытожил эксперт.

Напомним, что в январе Казахстан охватили волнения, поводом к которым стало повышение цен на газомоторное топливо. Волнения привели к отстранению первого президента Казахстана от всех занимаемых постов, отставке кабинета министров и вводу в страну контингента ОДКБ.