Москва, 17 января, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Совет Думы обсудил работу Госдумы на фоне роста заболеваемости COVID-19 и принял ряд решений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы договорились о нескольких вещах. Во-первых, что в режиме видео-конференц-связи могут проходить заседания комитетов, во-вторых, на удаленную работу могут переходить в случае необходимости сотрудники аппаратов. Также принято решение сократить количество пленарных заседаний», — сказал Жуков.

По его словам, пленарные заседания будут проходить два раза в неделю.

«Посмотрим на развитие ситуации», — отметил парламентарий, говоря о перспективах по продолжительности ограничений.

Заседания на этой неделе пройдут во вторник и четверг, в остальные недели депутаты будут заседать по вторникам и средам.

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