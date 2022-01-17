Москва, 17 января, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Решение Совета Думы снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») назвал торжеством справедливости и результатом консенсуса.

Duma.gov.ru Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой

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«Это торжество здравого смысла и результат консенсуса между обществом, правительством и парламентом», — отметил Толстой в телеграмм-канале.

По его убеждению, подобные резонансные вопросы «должны решаться только сообща, поспешное принятие инициатив, затрагивающих интересы миллионов граждан страны, недопустимо».

"Надеюсь, в дальнейшем этот опыт будет учтен при рассмотрении важных законопроектов», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о решении Совета Думы снять законопроект о медсертификатах заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рассмотрение законопроекта отложено, объяснив это тем, что проект закона рассматривался под штамм «Дельта», однако из-за новых вызовов он потерял актуальность.