Москва, , 13:34 — REGNUM Сегодня, 17 января, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали легкую позитивную динамику, прибавив 0,1% и удерживаясь немного выше $86,00 за баррель Brent, всего в 0,6% от максимальных уровней 2021 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Добыча сланцевой нефти Latimes.com

«Стоит сказать, что и без обновления максимумов 2021 года, нефть сейчас стоит неоправданно дорого. Мировая экономика замедляется, свежая китайская статистика это наглядно подтверждает, рост ВВП Китая за IV квартал 2021 года замедлился с 4,9% г/г до 4,0% г/г.

Упали и темпы роста розничных продаж с 3,9% г/г до 1,7% г/г, подросла безработица с 5,0% до 5,1%. Одновременно с замедлением роста спроса на энергоносители, ежемесячно на 400 тыс. б/с растет предложение ОПЕК+.

Да еще и страны импортеры нефти, недовольные высокими нефтяными котировками предпринимают все новые усилия для того, чтобы снизить цены.

Так с 31 января по 6 февраля 2022 года Китай планирует существенно нарастить объем товарных интервенций, при этом китайские власти собираются дифференцировать объем продаж в зависимости от уровня цен.

Самый большой объем интервенций будет осуществляться при котировках выше $85,00 за баррель Brent.

До 31 января еще есть две недели, но судя по технической картине нефтяного рынка, котировки нарываются и не остановятся на $86,00 за баррель Brent и продолжат рост к $88,00−90,00.

Восхождение могло быть продолжено и 17 января, но без американских трейдеров, которые сегодня отмечают День Мартина Лютера Кинга, преодолеть последний барьер $86,50 за баррель Brent не получится.

Поэтому сегодня нефтяные котировки еще постоят в диапазоне $85,50−86,50, а 18 января вместе с приливом американской ликвидности отправиться дальше к $90,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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