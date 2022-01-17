Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В связи с увеличением количества заражений коронавирусом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о «вертикальном подъёме заболеваемости» ковидом. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

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«Эпидемическая ситуация в нашем городе осложняется. Идет устойчивый рост числа заболевших. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. От каждого человека сейчас зависит, достаточно ли будет принятых мер или придется вводить новые ограничения», — сказал Александр Беглов.

Напомним, в Петербурге за последние сутки впервые выявлено более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом, а именно 4132 случая. Буквально за четыре дня суточная цифра выросла вдвое.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции сотрудники комитета по контролю за имуществом администрации Санкт-Петербурга устраивают рейды по проверке предприятий общественного питания, розничной торговли и предоставления услуг.

За десять дней удалось проверить на соблюдение ограничений 101 организацию. Рейды прошли в Калининском, Невском, Кировском и Центральном районах. По итогам проверок обнаружили нарушения в шести магазинах, 11 заведениях общепита, работу шести баров приостановили, помещения опечатаны.

За нарушения ограничительных мер следует административная ответственность и штраф до 300 тыс. рублей. Главными причинами нарушений стали отсутствие проверки QR-кодов у посетителей, работа заведений после 23:00, отсутствие температурных журналов и дезинфекции, а также линий разметки для соблюдения социальной дистанции.