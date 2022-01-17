Москва, 17 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. По вопросу европейской безопасности необходимо вести переговоры. Об этом 17 января на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил глава МИД Хорватии Гордан Радман.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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По его словам, «для того, чтобы преодолеть эти разногласия, нужно добиваться взаимного доверия». Кроме того, уверен глава внешнеполитического ведомства, к обсуждению проблем обеспечения безопасности должны подключиться страны — члены Европейского союза, которые не входят в Североатлантический альянс.

«Вопросы безопасности необходимо обсуждать также с Евросоюзом и отдельными странами — членами ЕС, поскольку некоторые из них не входят в НАТО», — подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности прошли в Женеве 9−10 января, а 12 января в Брюсселе состоялась встреча Совета Россия — НАТО, на которой обсуждалось, в частности, нерасширение альянса на восток. Третья встреча, посвящённая теме безопасности, была организована 13 января в ОБСЕ.

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Позднее в ходе телефонных переговоров генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга с госсекретарем США Энтони Блинкеном было заявлено, что Вашингтон и альянс готовы к новой встрече с РФ.