Москва, 17 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В настоящее время Украина фактически находится под внешним управлением США и потому Вашингтон может заставить нынешние украинские власти выполнять Минские соглашения. Об этом 17 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве со своим хорватским коллегой Горданом Радманом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Сегодня, безусловно, Украина находится под внешним управлением США», — сказал глава МИД России.

Также Лавров отметил, что ввиду этого обстоятельства американские власти могут просто заставить Киев выполнять Минские соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что контакты по обсуждению ответов США и НАТО на проекты документов по гарантиям безопасности, предложенные Россией, ожидаются в ближайшие дни.