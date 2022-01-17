Симферополь, 17 января, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрирован в Республике Крым. Об этом в соцсетях сообщил 17 января глава Крыма Сергей Аксёнов.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«На территории Республики Крым зарегистрирован первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса», — написал Аксёнов.

Он обратился к крымчанам с просьбой соблюдать масочный режим и другие меры эпидемиологической безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в последнюю неделю регистрируется рост числа заражений коронавирусом. С 17 января в регионе вернули требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах.