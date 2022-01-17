Алма-Ата, Казахстан, 17 января, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Сотрудники МВД Алма-Аты задержали двух мужчин с ружьями, которые были похищены в магазинах столицы Казахстана в ходе беспорядков. Об этом 17 января сообщает информационный портал Polisia.kz.

(сс) selyutinm Алма-Ата

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Сообщается, что жители Алма-Атинской области 35 и 38 лет были задержаны во время оперативных мероприятий. При них были два нарезных охотничьих ружья.

Мужчин подозревают в участии в ограблении оружейных магазинов. В их отношении возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей хищение оружия и боеприпасов.

Стоит отметить, по данным властей Алма-Аты, в городе в ходе беспорядков было разграблено семь оружейных магазинов, из которых вынесли 1347 единиц оружия. Пока правоохранители нашли только около 10% от похищенного.