Москва, 17 января, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление Соединенных Штатах о 18 сценариях на случай обострения ситуации вокруг Украины, напомнил о существовании в США 17 спецслужб и Госдепа, которые могут проводить между собой «конкурс» на данную тему.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Вроде бы у США, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может быть, 17 плюс Госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», — сказал Лавров на брифинге.

Министр призвал не забывать, что официальные лица США распространили дезинформацию о якобы «вторжении России на Украину», для которого Москва «готовит провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население» в Донбассе, чтобы получить предлог для «вторжения».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о том, что Соединенные Штаты подготовили 18 различных сценариев санкций на случай «российского вторжения» на территорию Украины. При этом она обратила внимание на то, что с точки зрения США «дверь для дипломатического решения все еще открыта», а Вашингтон продолжает работу над письменным ответом по предложенным гарантиям безопасности российским официальным лицам.