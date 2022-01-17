Москва, 17 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Из Алма-Аты в Россию вылетели шесть самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с российскими миротворцами ОДКБ на борту. Как сообщили 17 января в Минобороны РФ, они направляются в Ульяновскую область.

BriYYZ Самолёт Ил-76

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Переброска российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, возвращающихся из Казахстана, будет осуществлена на аэродром «Восточный», уточнили в военном ведомстве.

Ранее подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолёты Ил-76 и вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область.

Военные самолёты доставят личный состав и технику подразделений Ульяновского соединения ВДВ. По прибытию подразделений на аэродроме будет организована их торжественная встреча с участием командования Ульяновского соединения ВДВ и членов семей десантников-миротворцев.

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По окончанию торжественного митинга, личный состав приступит к разгрузке из самолётов вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации, добавили в Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, миротворческий контингент ОДКБ был направлен в Казахстан, охваченный массовыми беспорядками, по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева, с которой он обратился к странам Организации Договор АО коллективной безопасности. Миротворческая миссия была завершена 13 января.