Таллин, 17 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Представители Министерства обороны Эстонии признали отсутствие свободных жилых помещений для размещения в зимних условиях новых подразделений НАТО. Об этом сообщил портал гостелерадиовещания страны ERR.

Michał Zieliński Солдаты НАТО

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Глава отдела инфраструктуры Центра оборонных инвестиций минобороны Хейлика Рейнварт заявила, что для военных НАТО придется строить новые казармы: «У нас нет ни одного пустого помещения, не говоря уже о зданиях. Мы постоянно отслеживаем и инспектируем состояние своей недвижимости. Нам в точности известен процент функциональности»

Она добавила, что «мы ничего не будем строить на всякий случай, чтобы здание простаивало».

Канцлер министерства обороны Кусти Сальм предположила, что готовность разместить подразделения НАТО поддержат и другие прибалтийские страны, поэтому большое количество войск альянса можно будет распределить и в Литву, и Латвию. С точки зрения военной эффективности некоторые подразделения было бы разумно разместить, например, в Румынии, добавила представительница минобороны Эстонии.

Ранее канцлер министерства обороны Кусти Сальм заявил, что Эстония готова к тому, чтобы разместить в республике до пяти тысяч военных из числа сил быстрого реагирования НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ на это, что идея размещения дополнительных войск НАТО в Эстонии является доказательством обеспокоенности российской стороны относительно приближения Североатлантического альянса к границам России.