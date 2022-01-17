Москва, 17 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. На сегодняшний день приказы касательно расписания ОГЭ и ЕГЭ в школах уже утверждены. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

«Приказы о расписаниях ЕГЭ и ОГЭ утверждены. Согласно им, ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году пройдут в 3 периода: досрочный, основной и дополнительный», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что решения касательно необходимости изменения уже утвержденного расписания ОГЭ и ЕГЭ «будут зависеть от эпидемиологической обстановки» в России.